POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Elsfleth - Einbruch in Firmentransporter

Am Freitagabend, den 11.10.2024, in der Zeit von 22:40 Uhr bis 22:55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem umzäunten Firmengelände in der Straße Oberrege in Elsfleth. Dort brachen sie einen Firmentransporter auf und entwendeten diverse Werkzeuge und Bauteile im Wert von ca. 10.000 EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Brake unter Tel.: 04401/ 935-0 zu melden.

