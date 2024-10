Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Gegen Mast gekracht

Am Dienstag endete die Fahrt für einen 39-Jährigen bei Bad Schussenried an einem Strommast.

Kurz vor 16.30 Uhr fuhr der 39-Jährige auf der Kreisstraße 7559 von Laimbach in Richtung Otterswang. Dort verlor er die Kontrolle über den Linienbus. Der kam im Kurvenbereich zunächst aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und verschmutzter Straße nach links auf den Radweg. Durch Gegensteuern brachte der Fahrer den Bus zunächst wieder auf die Straße. Im weiteren Verlauf kam der Bus nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Strommasten. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste im Bus. Auch der Fahrer hatte Glück und konnte unbeschadet aussteigen. Der Mercedes Bus war noch fahrbereit. Den Schaden an dem Bus schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro, den am Strommasten auf rund 5.000 Euro. Neben Fachleuten des Stromversorgungsunternehmens waren auch die Feuerwehr aus Bad Schussenried vor Ort. Gegen 18.30 Uhr war der Einsatz beendet.

