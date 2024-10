Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Trotz Gegenverkehr überholt

Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls vom Dienstag bei Königsbronn.

Um 15.55 Uhr war ein 19-Jähriger auf der Kreisstraße von Zang in Richtung der L1165 unterwegs. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve überholte er bei Gegenverkehr ein Auto. Dabei geriet er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Mit seinem VW krachte er in einen entgegenkommenden BMW. Den fuhr eine 23-Jährige. Durch die Kollision erlitt der VW-Fahrer schwere, die BMW-Fahrerin lebensgefährliche Verletzungen. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem Auto. Rettungskräfte brachten die Verletzten in eine Klinik. Ein Hubschrauber war im Einsatz.

Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Gutachter beauftragt. Der Sachschaden am VW wird auf 50.000 Euro, der am BMW auf 10.000 Euro geschätzt. Abschlepper bargen die total beschädigten Autos. Die K3013 musste für die Dauer der Unfallaufnahme aus beiden Richtungen gesperrt werden. Gegen 20.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

