POL-KN: (Schramber, Lkr. RW) Sachbeschädigung in der Straße "Am Hammergraben" - Auto zerkratzt (02.01.2024)

Schramberg, Lkr. RW (ots)

Rund 2.000 Euro Schaden hat ein unbekannter Täter am Dienstagabend, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr an einem in der Straße "Am Hammergraben2, auf Höhe Nummer 82 abgestellten Ford verursacht, in dem er die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

