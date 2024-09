Polizei Bochum

POL-BO: Polizei rettet vier ausgesetzte Katzenbabys

Bochum (ots)

Manchmal fehlen selbst uns bei der Polizei die Worte und wir fragen uns: Warum machen Menschen so etwas? Es geht um vier Katzenbabys, die jemand in einem Schuhkarton ausgesetzt hat.

Am Ende hatten die vier Stubentiger mächtig Glück: Denn eine Zeugin alarmierte die Polizei, als sie den Schuhkarton am Freitagvormittag, 6. September, an der Sonnenleite in Bochum entdeckte. Die Tiere sind augenscheinlich sehr jung. Als die Streifenbeamten sie fanden, waren die Tiere dehydriert und verängstigt.

Die Beamten nahmen die Katzenbabys in ihre Obhut und brachten sie auf direktem Weg ins Tierheim Bochum, wo sie aktuell versorgt werden.

