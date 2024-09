POL-BO: Raub im Bochumer Stadtzentrum: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots) - Nach dem Brand eines Kleinkraftrades in Herne am frühen Freitagmorgen, 6. September, fahndet die Polizei nach zwei tatverdächtigen Jugendlichen. Es werden Zeugen gesucht. Gegen 2.35 Uhr meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei ein in Flammen stehendes Moped, das in Höhe der Marktstraße 4 geparkt war. Das Fahrzeug brannte vollständig ab. Durch die ...

mehr