Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 15-Jähriger befuhr am 13.08.2024 gegen 17.30 Uhr mit dem Moped die Straße "Am Bahnhofsweg" und bog nach rechts in die Uferstraße ein. Nachdem er den Abbiegevorgang beendet hatte und wieder geradeaus fuhr, kam ein Radfahrer auf seiner Fahrbahn entgegen. Der Jugendliche wich mit dem Moped nach rechts aus. Der Radfahrer fuhr links, in Richtung Straße Am Bahnhofsweg, an dem 15-Jährigen vorbei und trat währenddessen gegen das fahrende Moped des 15-Jährigen. Durch den Tritt gegen das fahrende Moped kam dieses ins Schleudern, der Jugendliche konnte einen Sturz verhindern. Allerdings wurde der hintere linke Fahrtrichtungsanzeiger beschädigt. Der unbekannte Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. Mitte bis Ende 30 Jahre alt - lange dunkle Hose - weißes T-Shirt - schwarzer Fahrradhelm - schwarzes Fahrrad

Hat jemand den Vorfall beobachtet oder wo ist der Radfahrer mit seiner Fahrweise eventuell schon aufgefallen? Kann jemand an Hand der Beschreibung weitere Hinweise (Aufenthaltsort etc.) zum Radfahrer geben? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0209384/2024 entgegen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell