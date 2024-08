Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Mittwoch, 7. August, in Gräfentonna ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ermittlungen zufolge befuhr die Fahrerin eines Hyundai gegen 14.45 Uhr die Bahnhofstraße aus Richtung Erfurt in Richtung Mühlhausen. Dabei beabsichtigte sie, an einem am Fahrbahnrand haltenden Fahrzeug vorbeizufahren. Als die Hyundai- Fahrerin vor dem Fahrzeug einscheren wollte, fuhr dessen bislang unbekannte Fahrerin den Ermittlungen zufolge an und es kam zur Kollision. Anschließend fuhr die unbekannte Autofahrerin nach rechts in Richtung Untervorstadtstraße davon. Dort soll die Fahrerin zunächst gehalten und dann in Richtung Großvargula weitergefahren sein. Bei dem Fahrzeug der Unbekannten soll es sich um einen SUV in der Farbe Grau gehandelt haben. Das Fahrzeug müsste Beschädigungen vorn links aufweisen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Fahrerin unter gesundheitlichen Problemen litt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zu der unbekannten Fahrerin oder deren Fahrzeug machen? Wer kann Hinweise zum Kennzeichen des Fahrzeuges geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Langensalza unter der Tel. 03603/8310 zu melden. Aktenzeichen: 0205370

