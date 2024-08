LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht vom 11.08.2024 zum 12.08.2024 Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Baumaschinenhandels in der Straße 'An der Waage`. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Zeugenhinweise werden von der Polizei Gotha unter der telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0207847/2024 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

