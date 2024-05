POL-PDKO: Warnung vor Anrufen durch falsche Polizeibeamte

Vallendar (ots) - In der Nacht, vom 08.05.2024 auf den 09.05.2024, zerkratze ein unbekannter Täter einen parkenden PKW in der Jahnstraße in Vallendar. Der PKW wurde dabei von allen Seiten beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf Lohweg 34 56170 Bendorf Telefon: 02622-94020 E-Mail: ...

