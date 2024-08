LPI-GTH: Zeugen nach Einbruch gesucht

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots) - In eine Gaststätte in der Straße "Zum Hirtenberg" versuchten Unbekannte in der Nacht zum Montag einzudringen. Es blieb offenbar beim Versuch, an der Zugangstür entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0207305/2024. (ah) Rückfragen bitte an: ...

