Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) 41-Jähriger hält Polizei auf Trapp (11.08.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Ein Mann hat am Sonntag die Polizei auf Trapp gehalten. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntagvormittag, gegen 11.30 Uhr, einen Mann, der auf dem Waldweg im Bereich der alten Bundestraße 27 Kupferkabel aus dem Wald zog. Der 41-jährige Dieb kam der Streife bereits auf dem Waldweg mit einem Mercedes entgegengefahren. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten in dessen Kofferraum nicht nur gestohlene Kupferkabel im Kofferraum des Autos fest, sondern auch, dass er berauscht und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, unterwegs war. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und seinen Wagen stehen lassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz befürwortete ein Richter des Amtsgerichtes Konstanz die Durchsuchung der Wohnung des 41-Jährigen. Hier fanden die Beamten noch weitere Kupferkabel und Werkzeuge vor. Allen eindringlichen Hinweisen, kein Kraftfahrzeug führen zu dürfen, zum Trotz setzte sich der Mann gegen 20.15 Uhr erneut hinter das Steuer seines Mercedes und kam auf der alten B 27 in Richtung Deißlingen fahrend schließlich einer zivilen Polizeistreife entgegen. Die Autoschlüssel hatte er zuvor in Begleitung eines Bekannten bei der Polizei abgeholt. Die Streife nahm die Verfolgung des Mercedes auf. Hierbei ging die Fahrt zunächst bis nach Weigheim, wo der Wagen angehalten werden sollte. Plötzlich beschleunigte der 41-Jährige sein Auto und fuhr mit teilweise hohen Geschwindigkeiten in Richtung Tuningen. Anhaltesignale und Verkehrsregeln missachtete der Mann hierbei. Kurz vor der Kreuzung zur Landesstraße 429 überholte er auch mehrere Fahrzeuge, darunter einen Mähdrescher, ehe die Fahrt in Richtung Tuttlingen weiterging. Auf Höhe der Abfahrt zur Mülldeponie brachen die Beamten die Verfolgung ab. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nach derzeitigen Stand nicht. Er konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Verlauf der Nacht nicht mehr angetroffen werden. Der Mann wird sich nun trotzdem wegen mehrerer Verkehrsdelikte und Diebstahlsdelikte verantworten müssen.

