Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendliche begehen eine Sachbeschädigung und können von der Polizei gefasst werden (10.08.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Zwei Jugendliche haben am Samstagabend eine Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Rietenstraße begangen. Gegen 22:45 Uhr liefen die jungen Männer zum ersten Mal an dem Haus vorbei und beschädigten die Kellertüre des 50-jährigen Eigentümers mit einem Blumenkübel aus dessen Garten. Dabei wurden auch das Beet und Gartenutensilien in Mitleidenschaft gezogen. Etwa eine Stunde später liefen die beiden Täter im Alter von 17 und 18 das zweite Mal am Haus vorbei, rissen einen kleinen Baum aus dem Boden, der im Garten stand, und positionierten diesen vor der zuvor beschädigten Kellertür. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt etwa 200 Euro.

Die Täter waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Sie konnten jedoch von der Polizei aufgefunden und durch verdreckte Hände und Fotoaufnahmen der Geschädigten eindeutig identifiziert werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen der begangenen Sachbeschädigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell