Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: B 427/Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Busenberg (ots)

Am Montag, 09.10.2023 gegen 13.50 Uhr befuhr ein 58-jähriger Alfa Romeo-Fahrer die Bundesstraße 427 aus Erlenbach kommend in Fahrtrichtung Busenberg. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den PKW und geriet in den Grünstreifen rechts der Fahrbahn. In der Folge schleuderte der Alfa Romeo in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem VW Touareg und anschließend mit der Fahrzeugfront eines Ford Focus, welche beide hintereinander in Richtung Erlenbach fuhren. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 140.000.- Euro belaufen. Die Insassen im Alfa Romeo sowie der Fahrer des Ford erlitten Verletzungen. Zwei der verletzten Personen wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des VW Touareg blieb unverletzt. Die Bundesstraße 427 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen für ca. zwei Stunden zeitweise voll- sowie halbseitig gesperrt. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell