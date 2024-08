Polizei Münster

POL-MS: Zeuge beobachtet E-Scooter Diebstahl aus Garage - Polizei stellt 43-jährigen mit Haftbefehl Gesuchten

Münster (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (06.08., 04:20 Uhr) haben Polizisten am Hiltruper Bahnhof einen E-Scooter-Dieb gestellt, der mit Haftbefehl gesucht wurde.

Der Hausbewohner wurde durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen und ging in seinen Garten an der Straße Hohe Geest. Hier sah er den 43-jährigen Tatverdächtigen mit einer Bierkiste und einem E-Scooter als Beute in Richtung Marktallee flüchten Alarmierte Polizisten konnten den 43-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit am Hiltruper Bahnhof stellen. Ein mitgeführtes und mutmaßlich entwendetes Fahrrad warf er zuvor zur Seite.

Der 43-Jährige ohne festen Wohnsitz räumte den Diebstahl des E-Scooters und der Bierkiste ein und führte die Polizisten zu seinem Versteck. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Diebstahl besteht. Sie nahmen den 43-Jährigen vor Ort fest. Ihn erwartet ein weiteres Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell