Polizei Münster

POL-MS: Betrunken im Straßenverkehr - Pkw- und E-Scooter-Unfälle am Wochenende

Münster (ots)

Am Wochenende sind zwei Fahrzeugführer nach dem Konsum von Alkohol im Münsteraner Stadtgebiet mit einem Pkw und einem E-Scooter allein verunfallt.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der 32-jährige E-Scooter-Fahrer am Samstagabend (03.08., 18 Uhr) auf dem Radweg der Scharnhorststraße in Richtung Weseler Straße. Ohne Fremdeinwirkung stürzte er und verletzte sich dabei leicht. Ersthelfer hatten den Mann versorgt, bevor Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Aufgrund der Höhe des Alkoholwerts beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Deutschen.

Am Sonntagmorgen (04.08., 04:40 Uhr) befuhr ein 28-jähriger Rumäne mit seinem Pkw die B51 in Fahrtrichtung Handorf. Hinter der Auffahrt zur Wolbecker Straße kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonmauer. Inwiefern ein technischer Defekt ursächlich für den Unfall war, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Ein Atemalkoholvortest bei dem Mann ergab einen Wert von 2 Promille. Polizisten brachten ihn für eine Blutprobenentnahme zu einer Polizeiwache, nahmen eine Sicherheitsleistung und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Die Polizei warnt: Alkohol im Straßenverkehr kann zu gefährlichen Situationen sowohl für Fahrzeugführer als auch für Unbeteiligte führen. Überlegen Sie sich, bevor Sie Alkohol trinken, wie Sie sicher nach Hause kommen.

