Polizei Münster

POL-MS: Falsche Polizisten betrügen 97-Jährigen um Bargeld - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Betrüger haben bereits am Freitag (26.07.) einen 97-jährigen Münsteraner mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" um Bargeld betrogen.

Der Münsteraner gab an, gegen Mittag einen Anruf von einem Unbekannten erhalten zu haben, der sich als Polizeibeamter mit dem Namen "Herr Stern" ausgab. Er behauptete, er hätte im Rahmen von Ermittlungen herausgefunden, dass der Senior über eine hohe Summe Schwarzgeld verfüge. Nun müsse er das Bargeld des 97-Jährigen auf Originalität überprüfen. Dafür solle der Münsteraner sein Bargeld von der Bank holen und ihm übergehen. Er gaukelte dem Senior vor, er würde sein Geld am nächsten Tag wiederbekommen. Dabei baute der Betrüger enormen Druck auf und wies den Mann an, mit niemandem zu sprechen.

Der Senior folgte schließlich den Anweisungen des Anrufers. Er stieg in das von den Betrügern zu seiner Wohnanschrift in der Melchersstraße bestellte Taxi und holte Bargeld von seiner Bank ab. Kurz nach seiner Heimkehr erschien ein Unbekannter an seiner Tür, nahm das Geld und entfernte sich.

Der 97-Jährige beschreibt den Abholer als 40 bis 50 Jahre alt, zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß, mit einer schlanken Statur und mittelblonden, kurzen, etwas lichten Haaren. Zudem habe er einen auffallend schiefen Unterkiefer. Der Mann hat Deutsch gesprochen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Betrügern machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei rät außerdem: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Telefonnummern erhalten. Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Die echte Polizei wird Sie dazu niemals auffordern. Wählen Sie im Zweifel den Notruf 110.

