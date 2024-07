POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnung: Bargeld und Parfüm entwendet

Geldern (ots) - Am Freitag (19. Juli 2024) kam es zwischen 14:30 Uhr 14:35 Uhr am "Issumer Tor" in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 29-jähriger Mann aus Wesel hatte einen schwarzen Mercedes Benz an der genannten Örtlichkeit abgestellt und nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen am Außenspiegel auf ...

