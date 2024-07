Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht: Mercedes Sprinter am Außenspiegel beschädigt

Geldern (ots)

Am Freitag (19. Juli 2024) kam es zwischen 14:30 Uhr 14:35 Uhr am "Issumer Tor" in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 29-jähriger Mann aus Wesel hatte einen schwarzen Mercedes Benz an der genannten Örtlichkeit abgestellt und nach Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen am Außenspiegel auf der Fahrerseite festgestellt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

