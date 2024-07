Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin: Frau entfernt sich von der Unfallstelle

Geldern (ots)

Am Donnerstag (18. Juli 2024) kam es gegen 18:30 Uhr an der Einmündung Nordwall / Haagscher Weg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 59-jähriger Mann aus Geldern befuhr mit einem blauen Renault Clio die Straße "Nordwall" und beabsichtigte nach rechts in den Haagscher Weg zu fahren. Dabei übersah der Gelderner eine entgegenkommende Radfahrerin, welche zwar den parallel verlaufenden Geh- und Radweg befuhr, dafür jedoch verbotswidrig den linksseitigen Radweg nutzte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch die Frau stürzte. Der 59-jährige Gelderner half der Frau auf, welche sich nachfolgend mit dem Fahrrad von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Der blaue Renault Clio wurde durch den Zusammenstoß im Bereich der Motorhaube beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei die unbekannte Frau, welche sich mit dem Fahrrad von der Unfallstelle entfernte und wie folgt beschrieben werden kann

- weiblich - ca. 20 bis 25 Jahre alt - 160 bis 165 cm groß - schlanke Figur - sprach gebrochenes deutsch - ausländisches Erscheinungsbild

Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell