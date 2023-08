POL-HL: HL-Kücknitz / Eigentümer eines Elektrofahrrades gesucht

Lübeck (ots) - Am Sonntagabend (20.08.) ereignete sich auf der Landesstraße 309 in Ratekau ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten, nachdem zwei PKW im Zuge eines Abbiegevorganges kollidierten. Gegen 21:30 Uhr war der 77 Jahre alter Fahrer eines Mercedes auf der Landesstraße 309 aus Pansdorf kommend in Richtung Bad Schwartau unterwegs. An der Einmündung in die Straße Blüchereiche beabsichtigte der Hamburger, nach ...

mehr