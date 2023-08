Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/B10 - Unfall nach Spurwechsel

Am Donnerstag verursachte ein 76-Jähriger bei einem Unfall auf der B10 bei Eislingen einen Schaden.

Gegen 9.40 Uhr war der 76-Jährige mit seinem BMW auf der B10 in Richtung Göppingen unterwegs. Kurz nach dem Heimtunnel in Eislingen wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er wohl einen 24-Jährigen. Der fuhr mit einem Mercedes neben ihm. Die Autos stießen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am BMW auf 1.500 Euro, am Mercedes auf 1.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Hinweis der Polizei:

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig, mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

