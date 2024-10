LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall

Gera (ots) - Gera: Unter anderen diverse Fleischwaren, Brötchen und Energy Drinks im Gesamtwert von über 150 Euro griffen sich gestern Nachmittag (30.09.2024) drei Männer in einem Supermarkt in der Dornaer Straße in Gera und verließen diesen gemeinsam ohne zu bezahlen. Die alarmierten Polizeistreifen fahndeten daraufhin nach den drei Flüchtigen und konnten diese samt Beutegut im Nahbereich stellen. Die drei ...

mehr