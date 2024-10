Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle endet mit Anzeige

Gera (ots)

Gera: Über 1,7 Promille zeigte ein Atemalkoholtest gestern bei einem 32-jährigen Skoda-Fahrer an, welcher von Polizeibeamten gestern (30.09.2024) Abend, gegen 22:20 Uhr in der Robert-Fischer-Straße in Gera kontrolliert wurde. Die Weiterfahrt war somit nicht mehr möglich und der 32-Jährige musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihn erwartete nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. (KR)

