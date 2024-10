Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Zwei Jugendliche (13, 14) Jahre baten gestern (30.09.2024) die Altenburger Polizei um Hilfe, da sie in der Kreuzstraße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurden. Nach Informationen der beiden Mädchen befanden sich diese gegen 15:25 Uhr in der Kreuzstraße, als sie von den Unbekannten angesprochen wurden. Zudem vermeldeten eine der beiden, von dem Mann unsittlich am Oberkörper berührt worden zu sein. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Täter nicht gestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt dazu (Bezugsnummer 0254830/2024) und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Beschreibung des Unbekannten: männlich, ca. 30-40 Jahre, ca. 190 cm groß, dunkel gekleidet, führte einen roten Rucksack mit sich, Brillenträger, Narbe am Hinterkopf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

