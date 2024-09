Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall unter Alkoholeinfluss

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Ein 63-jähriger PKW-Führer befuhr am Freitag gegen 15:30 Uhr (27.09.2024) die Mehltheuersche Straße in Zeulenroda-Triebes in Fahrtrichtung Schönbrunner Straße. Nach ersten Informationen geriet dieser beim Abbiegevorgang auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden PKW einer 34-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren folglich nicht mehr fahrbereit. Ein Atemalkoholtest beim 63-Jährigen ergab einen Wert von 0,86 Promille. Der Unfallversucher muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Des Weiteren wurde sein Führerschein sichergestellt. Zum Glück blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten fortfolgend abgeschleppt werden. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell