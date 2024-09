LPI-G: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Gera (ots) - Gera: In der Nacht von Freitag zu Samstag (27.09. - 28.09.2024) brachen unbekannte Täter in der Friedhofsstraße in das Wohnhaus eines im Urlaub befindlichen Ehepaares (beide 52) ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten das bislang unbekannte Beutegut. Anschließend verlassen die Täter das Wohnhaus in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminlapolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

mehr