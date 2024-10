Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Traktorgespann im Graben

Greiz (ots)

Zeulenroda: Ein Traktorgespann sorgte gestern Nachmittag (30.09.2024) für einen Polizeieinsatz. Gegen 16:45 Uhr befuhr das Gespann die Landstraße von Zeulenroda in Richtung Kleinwolschendorf. Aus noch ungeklärter Ursache verlor die 19-jährige Fahrerin in einer Kurve die Kontrolle über das Gespann, sodass der Traktor samt Anhänger nach links kippte. Sowohl die Fahrerin, als auch ihre 17-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und kamen ins Krankenhaus. Das Gespann selbst war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bergungsarbeiten selbst dauerten mehrere Stunden an. Letzten Endes wurde die Straße heute Morgen gegen 07:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell