Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig/Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer/Zeugenaufruf

Contwig (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Als am 17.07.2024 gegen 15:55 Uhr, ein 27-jähriger Fahrradfahrer, der zuvor in Contwig die Hauptstraße in Richtung Stambach auf dem Bürgersteig befahren hatte, die Straßenseite wechseln wollte und vom Bürgersteig herunterfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer Frau, die in gleicher Richtung unterwegs war und von dem den Bürgersteig verlassenden Radfahrer offenbar überrascht wurde. Der Radfahrer stürzte zu Boden, die Frau stoppte ihr Fahrzeug und stieg aus. Nach einem kurzen Gespräch, in welchem sie dem Radfahrer zu verstehen gab, dass ja nichts passiert sei, fuhr sie weiter. Da der Radfahrer beim Sturz jedoch verletzt (Schmerzen in der Schulter) und auch sein Fahrrad beschädigt wurde (ca. 300 Euro Sachschaden), sucht die Polizei die am Unfall beteiligte Frau, die wie folgt beschrieben wird: zwischen 70 und 80 Jahre alt, lange weiße Haare. Die Frau dürfte einen schwarzen Opel-Astra gefahren haben. Gegen sie wird nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

