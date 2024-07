Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken/Zwei Verkehrsunfallfluchten/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 17.07.2024, im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen grauen Renault Megane, der am nördlichen Beginn der Taubenstraße am rechten Fahrbahnrand mit Front in Richtung Römerstraße geparkt war. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren in gleicher Richtung den geparkten Renault und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er Sachschaden von rund 600 Euro am hinteren linken Kotflügel des parkenden Pkw verursacht hatte.

Am Mittwoch, 17.07.2024, im Zeitraum von 07:55 Uhr bis 16:55 Uhr wurde ein weißer VW-Golf, der auf der 4. Ebene des Parkhauses in der Münzstraße abgestellt war, von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim rückwärtigen Ausparken am hinteren linken Kotflügel beschädigt (Sachschaden: ca. 500 Euro). Auch dieser Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der beiden Unfallfluchten. |pizw

