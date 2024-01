Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Weniger als zwei Stunden von der Diebstahlsanzeige bis zur Sicherstellung

Panschwitz -Kuckau, Bad Muskau (ots)

In Panschwitz - Kuckau bemerkte heute Morgen der Mitarbeiter einer Baufirma, dass das von ihm genutzte und gesichert abgestellte Firmenfahrzeug nicht mehr da war. Sofort verständige er die Polizei und zeigte den offensichtlichen Diebstahl an. Die in diesem Zusammenhang gegen 04.50 Uhr veranlasste Fahndung nach dem Bautzener Citroen Jumper zeigte bereits zwei Stunden später Erfolg. Gegen 06.10 Uhr tauchte der Transporter in Bad Muskau im Blick einer gemeinsamen Streife von Bundespolizei und Zoll auf. Während die Beamten das Fahrzeug auf dem Kirchplatz sicherstellten, konnte sich der Täter leider erfolgreich absetzen. Im Rahmen der von der Görlitzer Kriminalpolizei übernommenen Ermittlungen werden als nächstes Kriminaltechniker ihre Untersuchungen durchführen.

