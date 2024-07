Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brennender Blumenkübel in Mehrfamilienhaus

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, den 17.07.24, gegen 04:20 Uhr wird ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Erlenteich in Pirmasens gemeldet. Beim Eintreffen der Streife vor Ort sind bereits alle Bewohner evakuiert. Ersten Ermittlungen zufolge, ist ein kleiner Blumenkübel im Außenbereich der Dachgeschosswohnung in Brand geraten und konnte durch den Bewohner gelöscht werden. Ein Bewohner wurde vorsorglich ins Pirmasenser Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Durch den Brand wurden Dachziegeln sowie der Blumenkübel beschädigt. Zu einem Gebäudeschaden ist es nicht gekommen. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit 9 Einsatzkräften und 4 Einsatzfahrzeugen vor Ort.

