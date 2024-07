POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots) - Am Montag, 15.07.2024, gegen 12.40 Uhr wurde in der Vogesenstraße in Rimschweiler ein 29-jähriger Fahrer eines PKW Seat Formentor einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. /pizw Kontaktdaten für ...

