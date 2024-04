POL-RBK: Overath - Bargeldbetrag bei Einbruch in Pastoralbüro entwendet

Kürten (ots) - In der Nacht zu Dienstag (23.04.) haben bislang Unbekannte zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen. Im Zeitraum von Montagnachmittag (22.04.) bis Dienstagmorgen (23.04.) wurde die Schiebetür eines Ford Transit in der Dr.-Edith-Weyde-Straße aufgebrochen, indem die Täter Löcher in die Tür bohrten. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Werkzeugkoffer sowie Material entwendet. Die genaue Höhe des Schadens konnte ...

