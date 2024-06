Polizei Hamburg

POL-HH: 240602-5. Zwei Festnahmen nach schwerem Raub in Hamburg-Alsterdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.06.2024, 01:35 Uhr; Tatort: Hamburg-Alsterdorf, Inselstraße

Nachdem zwei Unbekannte einen jungen Mann beraubt haben sollen, konnten die Tatverdächtigen durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Das zuständige Raubdezernat (LKA 144) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach den ersten Erkenntnissen soll ein 20-Jähriger auf seinem Heimweg in der Nacht zu Sonntag von zwei unbekannten Personen auf Zigaretten angesprochen worden sein. Als der junge Mann angab, keine Zigaretten zu besitzen, soll der männliche Täter ein Messer auf ihn gerichtet und die Herausgabe seiner mitgeführten Wertsachen gefordert haben. Seine Komplizin durchsuchte die Kleidung des Mannes und entnahm Wertgegenstände. Beide flüchteten anschließend und konnten im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen alarmierter Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Eppendorf (PK 23) in der nahen Umgebung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Im Verlauf wurde die Diensthündin "Witch" für die Absuche des Fluchtweges eingesetzt. Die Hündin fand das geraubte Mobiltelefon des 20-Jährigen und weiterhin einen Rucksack, in dem sich Beweismittel befanden.

Die Ermittlungen vor Ort übernahm zunächst der Kriminaldauerdienst (LKA 26). Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden die 20-jährige Kosovarin und der 22-jährige Afghane auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo sie sich im Laufe des Tages vor einem Haftrichter verantworten müssen.

Nach den ersten Erkenntnissen des LKA 144 kommen die Tatverdächtigen für mindestens zwei weitere Raubdelikte vom 10.05.2024 ebenfalls in Hamburg-Alsterdorf mit gleichem Modus Operandi in Betracht. Die Ermittlungen dauern an.

Wen.

