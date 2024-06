Polizei Hamburg

POL-HH: 240603-2. Zwei Festnahmen nach einem Wohnungseinbruch in Hamburg-Borgfelde

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.06.2024, 05:26 Uhr; Tatort: Hamburg-Borgfelde, Klaus-Groth-Straße

Nachdem zwei junge Personen einen Einbruch in eine Wohnung im Stadtteil Borgfelde verübt haben sollen, konnten sie von Polizeikräften vorläufig festgenommen werden.

Nach den ersten Erkenntnissen soll eine Person am frühen Sonntagmorgen ein auf Kipp stehendes Fenster aufgedrückt und sich dadurch unerlaubt Zutritt zu einer Wohnung verschafft haben. Eine weitere Person verblieb auf dem Balkon und soll Diebesgut entgegengenommen haben. Hierbei wurden sie von Nachbarn beobachtet, die umgehend Einsatzkräfte des Polizeikommissariats in Hamm (PK 41) alarmierten. Auf dem Balkon konnten die Beamtinnen und Beamten eine 17-jährige Marokkanerin antreffen und vorläufig festnehmen. Ihr 11-jähriger Komplize versuchte daraufhin durch die Wohnungstür zu fliehen und konnte vor dem Mehrfamilienhaus von den Polizeikräften gestoppt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Der 31-jährige Wohnungsinhaber befand sich zur Tatzeit in seiner Wohnung und hatte das Eindringen des jungen Tatverdächtigen zunächst nicht bemerkt.

Der 11-jährige Junge wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen dem Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) übergeben. Bei der 17-Jährigen besteht der Verdacht, dass diese sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Sie wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wo sie sich heute vor einem Haftrichter verantworten muss.

Die Ermittlungen werden vom zuständigen Landeskriminalamt für Einbruchsdelikte (LKA 19) geführt und dauern an.

