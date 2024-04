BPOL NRW: 60-Jähriger beschädigt Dienstfahrzeug und beleidigt Bundespolizisten

Essen - Gladbeck (ots) - Am gestrigen Nachmittag (18. April) beleidigte ein Mann einen 75-Jährigen in einem Schnellzug. Später griff dieser Bundespolizisten an und widersetzte sich deren Maßnahmen. Die Beamten stellten die mitgeführte Katze des Tatverdächtigen sicher und nahmen diesen in Gewahrsam. Gegen 16 Uhr ...

mehr