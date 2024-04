Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten vollstrecken U-Haftbefehl

Dortmund (ots)

Gestern Morgen (18. April) nahmen Bundespolizisten am Hauptbahnhof Dortmund eine Frau fest. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihr fahnden.

Gegen 9:15 Uhr trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei auf eine 36-Jährige am Bahnhofsvorplatz des Dortmunder Hauptbahnhofs. Bei einer Kontrolle machte diese mündliche Angaben zu ihrer Person. Überprüfungen ergaben dann, dass die Deutsche von der Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht wurde. Das Amtsgericht Dortmund hatte gegen die Frau Untersuchungshaft angeordnet, da sie in Verdacht steht in sechs Fällen zwischen November 2022 und Mai 2023 in Drogeriemärkten und Lebensmittelgeschäften Ware entwendet zu haben, ohne diese zu bezahlen. In drei der sechs Fälle soll es sich um gewerbsmäßigen Diebstahl handeln. Zudem soll sie im November 2023 einen Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Dortmund beleidigt haben.

Da die Dortmunderin unbekannt verzogen war, wurde sie zur Fahndung ausgeschrieben. Die Beamten nahmen die Gesuchte fest und brachten sie zur Bundespolizeiwache. Wenig später wurde die Polizeibekannte einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

