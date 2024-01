Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Vettelschoß (ots)

Im Zeitraum zwischen Silvester und Neujahrnachmittag beschädigte ein vermutlich silberner Pkw die Grundstücksmauer eines Wohnhauses in der Alten Bahnhofstraße und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell