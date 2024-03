Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen- Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Kreisverkehr Zeppelinstraße/Hauptstraße (19.03.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Mehrere tausend Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend, kurz nach Mitternacht, auf dem Kreisverkehr Zeppelinstraße/Hauptstraße ereignet hat. Eine 18 Jahre junge Frau fuhr mit einem Opel auf der Zeppelinstraße in Richtung Singen. Am Kreisverkehr zur Hauptstraße missachtete sie die Vorfahrt eines ebenfalls 18-jährigen Hyundai-Fahrers. Bei der anschließenden Kollision entstand an beiden Autos Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell