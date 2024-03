Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil) Auf einem Firmenareal abgestelltes Auto geöffnet und eingebautes Radio gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Unbekannter ein auf einem Firmengelände in der Moritz-Meyer-Straße abgestelltes Auto auf unbekannte Art und Weise geöffnet und daraus ein eingebautes Radio gestohlen. Zum Zwecke des Diebstahls des Autoradios Marke Xomax durchtrennte der Täter die angeschlossenen Kabel. Neben dem Radio nahm der Unbekannte auch einen Makita-Werkzeugkoffer vom Beifahrersitz an sich, ließ den Koffer jedoch unweit des Autos abgelegt zurück. Die Polizei Schramberg, Tel.: 07422 2701-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

