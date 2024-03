POL-KN: (Rottweil) Skateboard-Fahrer bei Zusammenprall mit Auto leicht verletzt

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Unbekannte Täter sind im Laufe des vergangenen Wochenendes in ein Gebäude eines IT- und Software-Unternehmens in der Heerstraße Ecke Rubäckerstraße eingebrochen. Nach dem Einschlagen eines Fensters an der Gebäuderückseite gelangten die Einbrecher in einen Büroraum. Dort ...

