Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalzusammenstoß fordert drei verletzte Personen

Wiehl, Brächen (ots)

Am Sonntag, 26.11.2023, 18:25 Uhr, befuhr eine 21-jährige Wiehlerin mit ihrem Renault die B56, aus Wiehl Forst kommend, in Richtung Drabenderhöhe. In Höhe der Ortschaft Brächen geriet sie, aus bisher ungeklärter Ursache, in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 28-jährigen Verkehrsteilnehmers aus Menden. Er und seine, ebenfalls aus Menden kommende, 31-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Wiehlerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand hoher Sachschaden. Die Unfallstelle war bis 19:24 Uhr voll gesperrt.

