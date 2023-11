Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Nümbrecht (ots)

Am Samstagabend (25. November) gegen 20 Uhr verunfallte ein 66-Jähriger mit seinem Auto in Homburg-Bröl. Der 66-Jährige aus Nümbrecht fuhr auf der Homburger Straße aus Elsenroth kommend und beabsichtigte an der Einmündung L95/L320 in Richtung Göpringhausen abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einer Verkehrsinsel und fuhr wenige Meter weiter in einen Zaun. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers wahr. Zudem schwankte er und hatte eine verwaschene Aussprache. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Das Auto wurde abgeschleppt. Der 66-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

