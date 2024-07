Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 16.07.2024 in der Zeit von 07.05 Uhr bis 14.55 Uhr wurde in der Poststraße in der Nähe des Hauptbahnhofs ein dort geparkter, blauer PKW VW Golf an der Fahrertür beschädigt. Anhand des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug neben dem VW Golf parkte und beim Öffnen seiner Fahrer- oder Beifahrertür gegen die Fahrertür des VW Golf stieß. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Unfallfahrzeug oder zum Unfallverursacher machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell