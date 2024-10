POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Unbekannter Pkw kollidiert in der Ausfahrt Cloppenburg/Schneiderkrug mit 2 Verkehrszeichen und 2 Leitpfosten und flüchtet (Gem. Emstek) +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Jugendliche beschädigen Pkw in Hude. Am Samstagabend, 12.10.2024, gegen 21:45 Uhr werden mehrere randalierende Jugendliche in der Straße Hogelied gemeldet. Vor Ort konnten neben zwei beschädigten Pkw noch drei 15-jährige Jugendliche angetroffen werden. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Zeugen, die in diesem ...

