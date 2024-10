Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hatten nach medizinischem Notfall

Delmenhorst (ots)

Nach einem medizinischen Notfall ist am Dienstag, 15. Oktober 2024, gegen 08:20 Uhr, ein Autofahrer in Hatten von der Fahrbahn der Autobahn 28 abgekommen.

Der 29-jährige Mann aus Barßel befuhr mit einem SUV die Autobahn 28 in Richtung Stuhr. Zu Beginn der eingerichteten Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Hatten kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Warnbaken. Anschließend fuhr er in Schlangenlinien über die Fahrbahn und kam an der äußeren Schutzwand aus Beton zum Stillstand.

Der 29-Jährige war äußerlich unverletzt, aufgrund eines medizinischen Notfalls aber nur bedingt ansprechbar. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Der SUV musste abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die Unfallstelle war um 09:40 Uhr geräumt.

