Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B75 in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 15. Oktober 2024, 23:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B75 in Delmenhorst entstanden.

Ein 25-jähriger Bremer war mit einem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Bremen unterwegs und verlor in Höhe der Anschlussstelle Stickgras aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Er prallte erst in die mittlere Schutzplanke und schleuderte von dort in die Außenschutzplanke. In Gegenrichtung war eine 28-jährige Frau aus Hatten unterwegs, deren Kleinwagen durch Trümmerteile beschädigt wurde.

Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von fast 50.000 Euro. Der BMW des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

