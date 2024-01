Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240119-1-pdnms Vermisste Person aus Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) (ots)

Seit dem 18.01.24, um 18:45 Uhr, wird die 81-jährige Heidemarie Anna H. aus der Pflegereinrichtung "Cura Seniorenzentrum" an der Anschrift "Lerchenfeld 21" in Hohenwestedt vermisst.

Frau H. ist an Demenz erkrankt, jedoch sehr gut zu Fuß, so dass sie sich sowohl im Stadtgebiet von Hohenwestedt aufhalten als auch mit der Nordbahn in umliegende Ortschaften gefahren sein könnte.

Sie ist bekleidet mit einem grauen Pullover, einer dunklen Hose und grünen Hausschuhen.

Des Weiteren trägt Frau H. eine weißgraue Kurzhaarfrisur und ist ca. 1,70 Meter groß.

Wer Frau H. gesehen hat oder etwas zu ihrem Aufenthaltsort sagen kann, meldet sich bitte unter 110.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell