POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sexuelle Belästigung in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Gleich durch zwei sexuelle Belästigungen ist am Dienstag, 15. Oktober 2024, ein Mann in Delmenhorst aufgefallen. Die Polizei bittet um Hinweise weiterer Zeugen.

Gegen 09:45 Uhr verwickelte der Mann eine Frau in der Bahnhofstraße in ein Gespräch, in dessen Verlauf er sie fragte, ob er sie anfassen dürfe. Trotz einer ausdrücklichen Verneinung fasste er ihr an die Brust und entfernte sich danach. Der Vorfall wurde gegen 10:30 Uhr zur Anzeige gebracht.

Dabei beschrieb die betroffene Frau den Mann als

- ungefähr 20 Jahre alt - von schwarzer Hautfarbe - ca. 172 cm groß - komplett dunkel gekleidet - mit schwarzer Wollmütze auf dem Kopf - schwarzen Sneakern mit auffallend weißer Sohle und Schnürsenkeln - trug eine dunkle Tasche/ einen dunklen Rucksack mit sich

Sehr wahrscheinlich dieselbe Person hat zwischen 16:30 und 16:40 ein jugendliches Mädchen in der Schulstraße angesprochen und trotz eindeutiger Ablehnung an das Gesäß gefasst. Als das Mädchen zu schreien begann, entfernte sich der Mann. Die Beschreibung des Mannes glich der des ersten Vorfalls. Wer die beschriebenen oder weitere Vorfälle beobachtet hat und Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

